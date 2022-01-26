Son dakika haber: Sakarya'da çiftliğin çatısı çöktü; 25 bin tavuk öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Sakarya'da çiftliğin çatısı çöktü; 25 bin tavuk öldü

Son dakika haber: Sakarya'da çiftliğin çatısı çöktü; 25 bin tavuk öldü

Son dakika habere göre SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, Fatih Yılmaz'a ait tavuk çiftliğinin çatısı, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü.

KOCAALİ, SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, Fatih Yılmaz'a ait tavuk çiftliğinin çatısı, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü. Çiftlikteki 25 bin tavuk, çökme ve soğuk havaya bağlı olarak öldü.

Kocaali ilçesi Demiraçma Mahallesi'nde Fatih Yılmaz'a ait tavuk çiftliğinin çatısı, dün üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü. 10 bin tavuk çöken çatının altında, geri kalan tavuklar ise soğuk havaya bağlı öldü. Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar bölgeye gelerek tavuk çiftliğinin sahibi Fatih Yılmaz'dan durum hakkında bilgi alarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.


Son dakika haber: Sakarya'da çiftliğin çatısı çöktü; 25 bin tavuk öldü

Son dakika haber: Sakarya'da çiftliğin çatısı çöktü; 25 bin tavuk öldü

Son dakika haber: Sakarya'da çiftliğin çatısı çöktü; 25 bin tavuk öldü

Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Son Dakika Haberleri

Fatih Yılmaz, Kocaali, Tavuk, Ölü, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title