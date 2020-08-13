Akrabalar arasında arazi sınırı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı
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Akrabalar arasında arazi sınırı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

Sakarya'da, akrabalar arasında arazi sınırı dolayısıyla çıkan tartışma kısa sürede büyüdü ve silahlar çekildi. Tarafların birbirine silahlar ile ateş etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

13.08.2020 22:27 | Son Güncelleme: 13.08.2020 22:45

Sakarya'nın Erenler ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır toplamda 4 kişi yaralandı. Ölen ve yaralanan kişilerin hastaneye akın eden yakınları arasında çıkan arbede sonucu bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜNCE SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Olay, Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akrabalar arasında arazi sınırı dolayısıyla tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce silahlar çekildi. Tarafların birbirlerine silahlar ile ateş etmesi sonucu R.K., F.K., C.K., Y.Ö. ve Gökhan Özdemir yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Akrabalar arasında arazi sınırı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

AĞIR YARALANAN BİR KİŞİ, TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Gökhan Özdemir kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavga sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis önüne koşan yakınlar arasında kısa süreli bir arbede daha yaşandı. Bunun üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince Acil Servis girişi ile önünde, jandarma ekiplerince ise olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Akrabalar arasında arazi sınırı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

İKİ YARALININ HAYATİ TEHLİKELERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.K. ile C.K.'nın hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenilirken, konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Akrabalar arasında arazi sınırı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
COŞKUN ÇAKIROĞLU: Yahu kardeşim şu sakarya ya giderken evdekilerle helalleşip öyle gidin nasıl bir memlekettir burası
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