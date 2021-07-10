Son dakika haber | Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor
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Son dakika haber | Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor

Son dakika haber | Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele için yürütülen aşılama kampanyası kapsamında, sanatçı Ahmet Özhan ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın yer aldığı kamu spotları hazırlandı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele için yürütülen aşılama kampanyası kapsamında, sanatçı Ahmet Özhan ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın yer aldığı kamu spotları hazırlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, Özhan ve Ilıcalı'nın yer aldığı kamu spotlarını paylaştı.

Kamu spotunda Ahmet Özhan, "Sorumluluk sahibi olan, insanları seven, kendinin ve toplumun sağlığını önemseyen herkes aşı olacaktır. Bundan hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Toplumsal bağışıklığın sağlanması için aşının önemine işaret eden Acun Ilıcalı da "Haydi, hedefe ulaşmak için birlikte hareket edelim ve bir an önce aşımızı olalım." çağrısında bulundu.

Ünlü müzisyen, oyuncu, sporcu ve doktorların destek verdiği kampanyanın kamu spotlarında daha önce Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer, Cem Yılmaz, Okan Bayülgen, Candan Erçetin, Cedi Osman, Kıvanç Tatlıtuğ, Zeynep Bastık, Engin Altan Düzyatan ve Dr. Mehmet Öz yer almıştı.

Çekimleri süren ve birçok ünlünün yer alacağı kamu spotları, televizyon kanallarında yayımlanmaya devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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