Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da vaka sayıları Türkiye genelindeki vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaşmıştır.
26.10.2020 17:43 | Son Güncelleme: 26.10.2020 17:43
Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da vaka sayıları Türkiye genelindeki vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaşmıştır.
Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da vaka sayıları Türkiye genelindeki vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaşmıştır. Bu tablo ülke ortalamasından en az 2 kat endişe vericidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur