Son dakika haber... Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi - Kiev'de banka önünde uzun kuyruklar
AA, Talha Yavuz - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gelen son dakika haberine göre Banka önündeki kuyruk Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında başkent Kiev dahil bir çok kent vurulurken, Kiev'de banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu.
Banka önündeki kuyruk Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında başkent Kiev dahil bir çok kent vurulurken, Kiev'de banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu.