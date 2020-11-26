- Rusya'da 6 yaşındaki bebek susuzluktan öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

- Rusya'da 6 yaşındaki bebek susuzluktan öldü

26.11.2020 10:19 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:38

- Rusya'da 6 yaşındaki bebek susuzluktan öldü Rusya'da 6 aylık bebeğin susuzluk nedeniyle öldüğü anlaşılırken, anne ve baba cezaevine gönderildi.

- Rusya'da 6 yaşındaki bebek susuzluktan öldü
MOSKOVA - Rusya'da 6 aylık bebeğin susuzluk nedeniyle öldüğü anlaşılırken, anne ve baba cezaevine gönderildi.
Rusya'nın,

Moskova, Ohotsk Denizi açıklarında bulunan Sahalin Adası'na bağlı Dolinsk şehrinde bir binadan bazı kişiler polisi arayarak komşularının evinden kötü koku ve sesler geldiğini ihbar etti. Polis evde inceleme başlatırken, 6 aylık erkek bebeğin cansız bedeni bulundu.

DİĞER ÇOCUKLARIN DA DURUMU KÖTÜ

Ayrıca, ölen bebeğin ikizi ve 2 yaşındaki çocuğun da durumunun kötü olduğu anlaşıldı. Erkek çocuk otopsi için morga götürülürken ikizi ve 2 yaşındaki diğer kardeşi hastaneye götürüldü. Evde bulunan 33 yaşındaki baba ve 25 yaşındaki anne de karakola götürüldü.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Merkez'in faiz kararı sonrası 2. el araç piyasasında dört gözle beklenen gelişme yaşandı
Merkez'in faiz kararı sonrası 2. el araç piyasasında dört gözle beklenen gelişme yaşandı
Şeyma küplere bindi! Takipçisinin yorumuna hakaret ve küfürle cevap verdi
Şeyma küplere bindi! Takipçisinin yorumuna hakaret ve küfürle cevap verdi
Merkez'in faiz artırımı kredi faizlerini de değiştirdi! İşte banka banka güncel oranlar
Merkez'in faiz artırımı kredi faizlerini de değiştirdi! İşte banka banka güncel oranlar

AŞIRI ALKOL ALMIŞLAR

Otopsi raporuna göre, 6 aylık bebeğin susuzluktan öldüğü anlaşıldı. Hastanede tedavi altına alınan 2 çocukta ise yetersiz beslenmeye bağlı kas erimesi görüldü. Anne ve babanın testlerinde ise aşırı alkollü oldukları ortaya çıktı.

YOKSULLUĞU GEREKÇE GÖSTERDİLER

Bebeklerin ölümünden, 2 çocuğun da bakımsızlığı nedeniyle soruşturulan anne ve baba yoksul oldukları için çocuklarına bakamadıklarını söyleyerek kendilerini savundu. Mahkemeye sevk edilen anne ve baba, 1 çocuğun ölümüne sebep olma ve diğer çocuklarını da bakımsız bırakma suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada hastanede tedavi altına alınan 2 çocuğun tedavilerinin tamamlandıktan sonra devlet himayesine alınacağını aktarılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

- Rusya'da 6 yaşındaki bebek susuzluktan öldü
- Rusya'da 6 yaşındaki bebek susuzluktan öldü
- Rusya'da 6 yaşındaki bebek susuzluktan öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

İlgili Haberler

Yangında 6 kişi dumandan etkilendi, kedi ve kuş öldü
Yangında 6 kişi dumandan etkilendi, kedi ve kuş öldü
Otomobil, biçerdövere çarptı; 17 yaşındaki sürücü öldü, 2 kuzeni yaralı
Otomobil, biçerdövere çarptı; 17 yaşındaki sürücü öldü, 2 kuzeni yaralı
Kamyonun çarptığı 10 yaşındaki Veysel, öldü
Kamyonun çarptığı 10 yaşındaki Veysel, öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hadise Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Şenol Güneş Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ölü Erkek Kasım Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Rusya'da 6 yaşındaki bebek susuzluktan öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 11:38:16. #1.14#
title