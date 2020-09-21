Son dakika haber... Rus savaş uçakları, İngiliz gözetim uçağını engelledi
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Son dakika haber... Rus savaş uçakları, İngiliz gözetim uçağını engelledi

Son dakika gelişmesine göre Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Barents Denizi üzerinde İngiltere'ye ait gözetim uçağını engellediği duyuruldu.

Son dakika haber... Rus savaş uçakları, İngiliz gözetim uçağını engelledi
21.09.2020 19:16 | Son Güncelleme: 21.09.2020 19:20

Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Barents Denizi üzerinde İngiltere'ye ait gözetim uçağını engellediği duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, iki MiG-31 tipi savaş uçağının, Rusya sınırlarına yaklaşan İngiltere'ye ait R-1 Sentinel tipi gözetim uçağını engellediğini duyurdu. Rus medyası, NATO uçaklarının geçen ay boyunca Rusya sınırı yakınlarında keşif faaliyetlerini artırdığını duyurdu. Moskova'nın, ABD ve NATO uçaklarının Rusya sınırına yakın bu tür düzenli uçuşlarının 'kaza' riski taşıdığı konusunda uyarıda bulunduğu kaydedildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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