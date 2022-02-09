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Son dakika haber: Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rus donanmasına ait 17 Borda numaralı 'Pyotr Morgunov', 12 borda numaralı 'Olenegorskiy Gorniak' ve 16 borda numaralı 'Georgiy Pobedonosets' isimli çıkarma gemileri, peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Rus donanmasına ait 17 Borda numaralı 'Pyotr Morgunov', 12 borda numaralı 'Olenegorskiy Gorniak' ve 16 borda numaralı 'Georgiy Pobedonosets' isimli çıkarma gemileri, peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Marmara Denizi yönünden saat 21.00'de boğaza girişi yapan Rus donanmasına ait 17 Borda numaralı 'Pyotr Morgunov', 12 borda numaralı 'Olenegorskiy Gorniak' ve 16 borda numaralı 'Georgiy Pobedonosets' isimli çıkarma gemileri saat 21.15 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Rus savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında Sahil Güvenlik botları refakat etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İstanbul Boğazı, Karadeniz, Savaş, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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