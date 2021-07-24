Son dakika haber | Rize'de 22 Temmuz günü yaşanan sel anı güvenlik kameralarına yansıdı
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Son dakika haber | Rize'de 22 Temmuz günü yaşanan sel anı güvenlik kameralarına yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Özyanık - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Rize'de 22 Temmuz günü yaşanan sel anı güvenlik kameralarına yansıdı Rize'de 22 Temmuz Perşembe günü meydana gelen sel ve heyelan anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Rize'de 22 Temmuz günü yaşanan sel anı güvenlik kameralarına yansıdı

RİZE - Rize'de 22 Temmuz Perşembe günü meydana gelen sel ve heyelan anı güvenlik kamerasına yansıdı.

14 Temmuz Çarşamba günü başlayarak Rize'yi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağmur merkeze bağlı Muradiye Beldesi ve Güneysu ilçesinde sel ve heyelanlara neden olmuş, 6 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de kaybolmuştu. 14 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen heyelanın üzerinden 7 gün geçtikten sonra ise şiddetli yağış bu kez Rize'nin doğusundaki ilçelerde etkili oldu. Fındıklı ilçesi, Ardeşen ilçesi ve Artvin'e bağlı Arhavi ilçesinde şiddetli sağanak yağıştan ötürü sel ve heyelanlar meydana geldi. Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi'nde de heyelan anı Belde Belediyesi'ne ait bir işletmenin güvenlik kamerasına takıldı. Çardağı önüne alan debisi yükselen derenin çardağı sürükleme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haber | Rize'de 22 Temmuz günü yaşanan sel anı güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haber | Rize'de 22 Temmuz günü yaşanan sel anı güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haber | Rize'de 22 Temmuz günü yaşanan sel anı güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haber | Rize'de 22 Temmuz günü yaşanan sel anı güvenlik kameralarına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Özyanık

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