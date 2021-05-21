Reddettiği şahıs tarafından öldürülen Arife öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Reddettiği şahıs tarafından öldürülen Arife öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Haberler | 3. Sayfa

Reddettiği şahıs tarafından öldürülen Arife öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı Kayseri'nin Talas ilçesinde görüşme talebini reddettiği şahıs tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Arife Nur Sarıoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Reddettiği şahıs tarafından öldürülen Arife öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde görüşme talebini reddettiği şahıs tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Arife Nur Sarıoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

İlçeye bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, özel bir eğitim kurumunda rehberlik öğretmeni olan 26 yaşındaki Arife Nur Sarıoğlu, evinden okula gittiği sırada arkadaşlık teklifini kabul etmediği Tolga T. tarafından silahlı saldırıya uğramış, vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetmişti. Arife öğretmenin cenaze namazı memleketi Yahyalı ilçesindeki Cami Kebir'de kılındı. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kitirli Mahallesi mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Sarıoğlu'nun ailesi, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazeye katılan vatandaşlar Arife öğretmeni gözyaşlarıyla uğurladı.

Arife öğretmenin son mesajı: "Sorunlar; sakin, mutlu yaşamları alt üst etmez"

Öte yandan Arife Nur Sarıoğlu'nun hayatını kaybetmeden önce yaptığı son mesajında; "Sorunlar; sakin, mutu yaşamları alt üst etmez. Tersine böyle yaşamların doğal birer uzantısıdır. Çabalamaya gerek yok. Telaşsız, dikkatli bakın. Sorunu değil çözümü göreceksiniz" ifadelerine yer verdiği görüldü. Ayrıca Arife öğretmeni öldürdükten sonra aynı tabancayla intihara teşebbüs eden Tolga T.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Reddettiği şahıs tarafından öldürülen Arife öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı
Reddettiği şahıs tarafından öldürülen Arife öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı
Reddettiği şahıs tarafından öldürülen Arife öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı
Reddettiği şahıs tarafından öldürülen Arife öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı
Reddettiği şahıs tarafından öldürülen Arife öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı
Reddettiği şahıs tarafından öldürülen Arife öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı
Reddettiği şahıs tarafından öldürülen Arife öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı
Reddettiği şahıs tarafından öldürülen Arife öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı
Reddettiği şahıs tarafından öldürülen Arife öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut

Laf atma tartışması kanlı bitti! Kız arkadaşının yanında acımadan öldürdüler
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kız arkadaşının yanında acımadan öldürdüler
Teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Arife öğretmen platonik aşkın kurbanı oldu
Teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Arife öğretmen platonik aşkın kurbanı oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Süleyman Soylu Vladimir Putin Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Pınar Altuğ Deniz Çakır Ceyda Düvenci
Spor Gökhan Töre Şenol Güneş Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Reddettiği şahıs tarafından öldürülen Arife öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 15:42:26. #1.11#

title