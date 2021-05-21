Reddettiği şahıs tarafından öldürülen Arife öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı

Reddettiği şahıs tarafından öldürülen Arife öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı Kayseri'nin Talas ilçesinde görüşme talebini reddettiği şahıs tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Arife Nur Sarıoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Reddettiği şahıs tarafından öldürülen Arife öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde görüşme talebini reddettiği şahıs tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Arife Nur Sarıoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

İlçeye bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, özel bir eğitim kurumunda rehberlik öğretmeni olan 26 yaşındaki Arife Nur Sarıoğlu, evinden okula gittiği sırada arkadaşlık teklifini kabul etmediği Tolga T. tarafından silahlı saldırıya uğramış, vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetmişti. Arife öğretmenin cenaze namazı memleketi Yahyalı ilçesindeki Cami Kebir'de kılındı. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kitirli Mahallesi mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Sarıoğlu'nun ailesi, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazeye katılan vatandaşlar Arife öğretmeni gözyaşlarıyla uğurladı.

Arife öğretmenin son mesajı: "Sorunlar; sakin, mutlu yaşamları alt üst etmez"

Öte yandan Arife Nur Sarıoğlu'nun hayatını kaybetmeden önce yaptığı son mesajında; "Sorunlar; sakin, mutu yaşamları alt üst etmez. Tersine böyle yaşamların doğal birer uzantısıdır. Çabalamaya gerek yok. Telaşsız, dikkatli bakın. Sorunu değil çözümü göreceksiniz" ifadelerine yer verdiği görüldü. Ayrıca Arife öğretmeni öldürdükten sonra aynı tabancayla intihara teşebbüs eden Tolga T.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut