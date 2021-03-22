Son dakika haberleri! Polonya'da Ukraynalıları taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haberleri! Polonya'da Ukraynalıları taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

22.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:38
Son dakika haberleri! Polonya'da Ukraynalıları taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberi... Polonya'da Ukrayna vatandaşlarını taşıyan bir otobüsün kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Polonya'da Ukrayna vatandaşlarını taşıyan bir otobüsün kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Polonya'nın Wroclaw şehrinden Ukrayna'nın Çernivtsi kentine giden Ukraynalı yolcuların bulunduğu otobüs kaza yaptı. Ülkenin güneydoğusunda A4 otobanının Jaroslaw kasabası yakınlarında sabaha karşı meydana gelen kazada otobüs bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlanırken, olayda 1 kişi hayatını kaybetti. İkisi şoför toplamda 10 kişinin seyahat ettiği otobüste 4 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, sağlık görevlileri durumu ağır olan yardımcı şoförü kurtarmak için bir saatten fazla mücadele verdi. Ancak talihsiz şoför yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazadan yara almadan kurtulan 5 kişi ise çevredeki misafirhanelere yerleştirilirken, polis kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. İlk incelemelere göre otobüs şoförlerinde alkole rastlanmadığı bildirildi.

AYNI YERDE İKİNCİ KAZA

Yaklaşık 2 hafta önce de Polonya'nın Poznan şehrinden Ukrayna'nın Herson kentine seyahat etmekte olan tamamı Ukrayna vatandaşı 57 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü aynı yerde kaza yapmıştı. Kaza sonucunda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 8'i ağır 41 kişi de yaralanmıştı.

(Ebru Orhan/İHA)

Son dakika haberleri! Polonya'da Ukraynalıları taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri! Polonya'da Ukraynalıları taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri! Polonya'da Ukraynalıları taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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