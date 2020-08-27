Annesi bir süredir ayrı yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuk, polislerden annesinin ayakkabısını istedi Çorum'da bir süredir ayrı yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan 3 çocuk annesi kadın ağır yaralandı. Polislerden annesinin ayakkabısını isteyen çocuğun feryatları ise yürekleri dağladı.

Olay, Çöplü mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kunduzhan caddesinde bir iş yerinde aile içi şiddet ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri G.K. adlı kadını yerde kanlar içerisinde buldu. Polis olay yerinde yaptığı inceleme sonucu kadını bıçakladığı öğrenilen zanlı R.A.'yı suç aleti bıçakla birlikte gözaltına aldı. Olay yerine gelen 112 ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden aldığı bıçak yaralarıyla ağır yaralanan G.K.'nın R.A. ile birlikte yaşadığı ancak bir süredir ayrı oldukları öğrenildi.

"SİZ SİZ OLUN KADINLARI KORUYUN"

Annesinin bıçaklandığı fırının önünden bir an olsun ayrılmayan 9 yaşındaki D.A. adlı çocuk, "Nereye gittin anne. Beni niye bıraktın annem. Garip anam. Neredesin anne. Anne beni niye bıraktın. Benden küçük abi tavsiyesi siz siz olun kadınları koruyun, anne olan kadınları koruyun. Anneme sarılamadım. Bir abla bari gelsin ona sarılayım." diye gözyaşı döktü.

POLİSLERDEN ANNESİNİN AYAKKABISINI İSTEDİ

Olayın gerçekleştiği iş yerinin önündeki polis ekiplerinin yanına giden D.A. annesinin içerideki ayakkabısının kendisine verilmesini istedi. "Polis abi, annemim ayakkabısı içerde onu bana verin" diyen çocuğa olay yerindeki polisler teselli olarak "Tamam onu sana vereceğiz. Ama biraz bekle" dedi.

Daha sonra olay yerinde bulunan bir kadın talihsiz çocuğa sarılarak sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Astım bronşit hastası olduğu öğrenilen çocuk bir süre sonra olay yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaynak: İHA