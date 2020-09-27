Son dakika haber... Polisin yakaladığı firari hükümlü, yüzünü cerrahi maskeyle gizledi
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Son dakika haber... Polisin yakaladığı firari hükümlü, yüzünü cerrahi maskeyle gizledi

27.09.2020 11:56 | Son Güncelleme: 27.09.2020 12:05
Son dakika haber... Polisin yakaladığı firari hükümlü, yüzünü cerrahi maskeyle gizledi

Gelen son dakika haberlerine göre ADANA'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlüler Fatih K. (37) ile Yavuz E. (50), polis operasyonuyla yakalandı.

ADANA'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlüler Fatih K. (37) ile Yavuz E. (50), polis operasyonuyla yakalandı. Fatih K.'nin, polisler tarafından sağlık kontrolüne götürülürken, gazetecilerin görüntülememesi için cerrahi maskeyle yüzünü kapatması dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Fatih K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Firari hükümlünün, Mersin'e kaçmak için D-400 yolunda otomobille seyir halinde olduğunu belirleyen polis, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi yakınındaki kavşakta trafik akışını kesti. Fatih K., polis ekiplerce yakalandı.

Ekipler, 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Yavuz E.'nin yakalanması için de başlattığı çalışma sonucu merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde evde saklandığı bilgisine ulaştı. Polis, firari hükümlünün yakalanması için adrese operasyon düzenledi. Yavuz E., ekipler tarafından gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimi'ne götürülen aranan hükümlülerden Fatih K.'nin, basın mensuplarının çekmemesi için cerrahi maskesiyle yüzünü kapatması dikkat çekti. Fatih K. ile Yavuz E., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


Son dakika haber... Polisin yakaladığı firari hükümlü, yüzünü cerrahi maskeyle gizledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR

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