Son dakika haber... Polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetteki 3 kişi, kovalamacayla yakalandı
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Son dakika haber... Polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetteki 3 kişi, kovalamacayla yakalandı

31.01.2021 01:48 | Son Güncelleme: 31.01.2021 01:52
Son dakika haber... Polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetteki 3 kişi, kovalamacayla yakalandı

Son dakika habere göre KAYSERİ'de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kamyonetteki 3 kişi, kovalamaca sonucunda yakalandı.

KAYSERİ'de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kamyonetteki 3 kişi, kovalamaca sonucunda yakalandı. Kamyonette yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Aşık Veysel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle görev yapan polis ekipleri, 66 FC 020 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Ancak ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kamyoneti polisin üzerine sürerek kaçtı. Bunun üzerine polis, aracı yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonunda kamyonet durduruldu ve içindeki E.D., M.H ve S.G. yakalandı. Melikgazi Suç önleme ekipleri ve Narkotik ekiplerinin kamyonette yaptığı aramada ise 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan üç şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Son dakika haber... Polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetteki 3 kişi, kovalamacayla yakalandı
Son dakika haber... Polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetteki 3 kişi, kovalamacayla yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE

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