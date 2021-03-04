Son dakika haber! Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kardeş kovalamacayla yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kardeş kovalamacayla yakalandı

04.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:45
Son dakika haber! Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kardeş kovalamacayla yakalandı

Son dakika haberler... KÜTAHYA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan kardeşler, kovalamaca sonunda yakalandı.

KÜTAHYA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan  kardeşler, kovalamaca sonunda yakalandı. 'Kasten yaralama' suçundan arandıkları ortaya çıkan kardeşlerim, polisten kaçarken yola silah ve uyuşturucu attıkları belirlendi. 

Yıldırım Beyazıt Mahallesi İstasyon Caddesi'nde  seyir halinde olan O.K. ve O.K. adlı kardeşlerin bulunduğu 06 BZE 050 plakalı otomobile polis 'dur' ihtarında bulundu. Ancak otomobil yoluna devam etti. Yaşanan kovalamaca sonunda şüphelilerin aracı, İstasyon Caddesi'nde yolu kesilerek durduruldu. 'Kasten yaralama' suçundan arandıkları belirlenen şüphelilere, polise direnmeleri  üzerine kelepçe takıldı.

Şüpheli kardeşlerin kaçarken otomobilden yola, silah ve uyuşturucu madde attıkları belirlendi. Otomobilde yapılan aramada ise metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan kardeşler, sağlık kontrollerinin ardından Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.


Son dakika haber! Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kardeş kovalamacayla yakalandı
Son dakika haber! Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kardeş kovalamacayla yakalandı
Son dakika haber! Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kardeş kovalamacayla yakalandı
Son dakika haber! Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kardeş kovalamacayla yakalandı
Son dakika haber! Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kardeş kovalamacayla yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Berat Albayrak Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Sibel Can Bülent Ersoy Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ersun Yanal Cüneyt Çakır Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kardeş kovalamacayla yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 11:45:28. #1.14#
title