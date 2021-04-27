Son dakika haber! Pınar Gültekin'in katil zanlısına 5 milyon liralık tazminat davası
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Son dakika haber! Pınar Gültekin'in katil zanlısına 5 milyon liralık tazminat davası

Son dakika haber! Pınar Gültekin'in katil zanlısına 5 milyon liralık tazminat davası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Pınar Gültekin'i önce döven, sonra boğarak öldüren ve ardından yakarak bir varile koyup üzerine beton döken katil zanlısı Cemal Metin Avcı, eşi Eda Avcı'dan resmi olarak boşandı.

Pınar Gültekin'i önce döven, sonra boğarak öldüren ve ardından yakarak bir varile koyup üzerine beton döken katil zanlısı Cemal Metin Avcı, eşi Eda Avcı'dan resmi olarak boşandı. Eda Avcı, 5 milyon liralık tazminat davasını da kazandı.

Muğla'da sevgilisi tarafından cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in 4'üncü duruşması bugün öğlen saatlerinde başladı. Vahşice öldürüldükten kısa bir süre sonra yakalanan evli sevgilisi Cemal Metin Avcı cinayeti itiraf ederek katil olduğunu söylemişti. Bu durumun ardından Avcı'nın eşi hızlı bir şekilde boşanma davası açmıştı. Yaklaşık 8 ay sonra boşanma davası son buldu. Katil zanlısı Avcı ile eşi Eda Avcı resmi olarak boşandı. 5 milyon liralık tazminat davasını da kazanan Eda Avcı'ya bu para ödenmediği takdirde, şirket hisseleri, araçlar ve gayrimenkullerin tamamı devredilecek.

Pınar Gültekin'in avukatı Rezan Epözdemir bu boşanmanın anlaşmalı olduğunu ifade ederek, "Cemal Metin Avcı ve eşi, anlaşmalı olarak boşanma davası açmışlardı. O dava sonuçlanmış ve taraflar boşanmış. Anlaşma gereği sanık Avcı, boşandığı eşine 5 milyon TL ödeyecek. Ödememesi durumunda şirket hisseleri, araçlar ve gayrimenkullerin tamamının devredileceği belirtilmiş. Kanaatimizce bu danışıklı bir boşanma. Kararın kesinleşmesinden sonra itiraz haklarımızı kullanacağız. Tarafların gerçekte boşanma iradesinin olmadığını düşünüyoruz. Bunun bir benzerini Cem Garipoğlu sürecinde de yaşamıştık. Onlar da mallarını devretmişti. Kadını hunharca katletmekle kalmayıp, üstüne üstlük 'Tazminat hakları sürüncemede kalsın' diye danışıklı mal varlığı devirleri oluyor. Bunu da böyle okumak lazım" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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