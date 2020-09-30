Son dakika haber... Peynirler mağaralardan çıkarılmaya başlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Peynirler mağaralardan çıkarılmaya başlandı

30.09.2020 11:46 | Son Güncelleme: 30.09.2020 11:58
Son dakika haber... Peynirler mağaralardan çıkarılmaya başlandı

Son dakika habere göre Mersin'in Mut ilçesinde geleneksel yöntemlerle üretilen "Kızılova Obruk Peyniri", olgunlaşması ve lezzetini almasının ardından yaklaşık 5 ay sonra mağaradan çıkarılmaya başlandı.

Mersin'in Mut ilçesinde geleneksel yöntemlerle üretilen "Kızılova Obruk Peyniri", olgunlaşması ve lezzetini almasının ardından yaklaşık 5 ay sonra mağaradan çıkarılmaya başlandı.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, düzenlenen etkinlikte, obruk peynirinin uzun yıllardır bölgede üretildiğini belirterek, "3 kilo ve 5 kilo derilerde işlenen peynirler yaklaşık 10 ton kapasiteli doğal obrukta oluşumu tamamlandı. Mut obruk peynirini tanıtmak amacıyla, üretim kalitesini yükseltmek, markalaşarak sektörde talep edilen bir ürün haline getirmek için "Kızılova Obruk Peyniri" üretimine başlanmıştı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olduğu bu obruklar, ürünler için doğal soğutma sağladı. Şimdi ise bu mağaralardan obruk peynirleri çıkarılmaya başlandı" dedi.

İlçede yıllardır yapılan obruk peynirinin markalaşması için çalışan yöre halkının, üretimlerini artırabilmek için Hacıahmetli Mahallesindeki eski sağlık ocağının tesise dönüştürüldüğünü belirten Kaymakam Köken, markalaşma ve katma değer üretme anlamında önemli bir adım atıldığına dikkat çekti.

Kızılova Obruk Peyniri mağaralardan çıkarılırken düzenlenen etkinliğe Kaymakam Muammer Köken'in yanısıra Belediye Başkanı Volkan Şeker, AK Parti Mut İlçe Başkanı Soner Solak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır'da katıldı. - MERSİN

Son dakika haber... Peynirler mağaralardan çıkarılmaya başlandı
Son dakika haber... Peynirler mağaralardan çıkarılmaya başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mike Pompeo Muharrem İnce Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Gülay Seda Sayan Halil Sezai Serenay Sarıkaya
Spor Babel Mbaye Diagne Ali Palabıyık Vincent Aboubakar Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Çocuk İntihar Vatandaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Peynirler mağaralardan çıkarılmaya başlandı - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 11:59:01. #1.14#
title