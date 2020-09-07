Pakistan'da mermer madeninde göçük meydana geldi: 11 ölü, 5 yaralı
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Pakistan'da mermer madeninde göçük meydana geldi: 11 ölü, 5 yaralı

Asya ülkesi Pakistan'da mermer madeninde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

07.09.2020 20:29 | Son Güncelleme: 07.09.2020 21:36

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa sınır eyaletine bağlı Mohmand bölgesinde bulunan mermer madeninde göçük meydana geldi. Göçük sonucu ilk belirmelere göre 11 madenci hayatını kaybetti, 5 madenci ise yaraladı.

Bölge Polis Memuru (DPO) Mohmand Tarık Hameed yaptığı açıklamada, yaralı madencilerin çevredeki hastanelere kaldırıldığını, ancak enkaz altında kalan madenciler hakkında henüz net bir bilgi olmadığını belirtti. Ekipler, bölgede arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

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KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Maden İl Özel Asistanı Arif Ahmedzai yaptığı açıklamada, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirirken, sahada kurtarma operasyonlarının sürdüğünü belirtti. Ahmedzai, ilk belirlemelere göre madendeki göçüğe heyelanın neden olduğunu ifade ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Pakistan'da mermer madeninde göçük meydana geldi: 11 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İHA

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