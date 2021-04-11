Son dakika haber! Otomobilinin altında kalarak hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Otomobilinin altında kalarak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Otomobilinin altında kalarak hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Dereli köyünde meydana gelen kazada, kriko ile yükselttiği otomobilinin altına giren şahıs, krikonun boşalması sonucu aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Dereli köyünde meydana gelen kazada, kriko ile yükselttiği otomobilinin altına giren şahıs, krikonun boşalması sonucu aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Dereli köyünde imamlık yapan torununun yanında kalan Hüseyin Özkaya (59), muayene zamanı yaklaşan arabasını kontrol etmek istedi. Araç krikosu ile aracı yükselten Özkaya araç altına girdi. Araç altında arabasının sağını solunu kontrol ederken, krikonun birden boşanması ile araç Özkaya'yı sıkıştırdı. Olayı fark eden köy halkı Özkaya'yı aracın altından çıkararak 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Özkaya'yı ambulansla Tavşanlı Doç. Dr Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Özkaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Son dakika haber! Otomobilinin altında kalarak hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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