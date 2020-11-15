Son dakika haber | Otomobilin çarptığı yaşlı adam, hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Otomobilin çarptığı yaşlı adam, hayatını kaybetti

15.11.2020 11:54 | Son Güncelleme: 15.11.2020 11:58
Son dakika haber | Otomobilin çarptığı yaşlı adam, hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... GAZİANTEP'te yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Özer'e (80) otomobil çarptı.

GAZİANTEP'te yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Özer'e (80) otomobil çarptı. Özer, olay yerinde hayatını kaybederken sürücü, otomobiliyle kaçtı. 

Kaza, dün akşam havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Özer'e çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Özer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Özer'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis kazanın ardından otomobiliyle kaçan sürücüyü arıyor. 


Son dakika haber | Otomobilin çarptığı yaşlı adam, hayatını kaybetti
Son dakika haber | Otomobilin çarptığı yaşlı adam, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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