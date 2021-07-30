Son dakika haberleri! OTOBÜSTE YOLCULAR ARASINDAKİ MASKE TARTIŞMASI KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! OTOBÜSTE YOLCULAR ARASINDAKİ MASKE TARTIŞMASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre OTOBÜSTE YOLCULAR ARASINDAKİ MASKE TARTIŞMASI KAMERADAHaber: Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA)Başakşehir Fenertepe-Sultangazi Yunus Emre Mahallesi hattında sefer yapan otobüste maske takmadığı iddia edilen çift ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı.

OTOBÜSTE YOLCULAR ARASINDAKİ MASKE TARTIŞMASI KAMERADA

Haber: Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA)

Başakşehir Fenertepe-Sultangazi Yunus Emre Mahallesi hattında sefer yapan otobüste maske takmadığı iddia edilen çift ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Otobüs şoförü, konuşup ikna ederek maske takmadığı öne sürülen çifti otobüsten indirdi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Fenertepe-Yunus Emre Mahallesi arasında sefer yapan 78C hatlı İETT otobüsünde meydana geldi. Otobüse Fenertepe'de binen ve karı-koca oldukları öğrenilen iki yolcunun maske takmadıkları iddia edildi. Otobüsteki diğer yolcular, çifti maskelerini takmaları yönünde uyardı. Bunun üzerine çift ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Yolcuların yoğun tepkisiyle karşılaşan çift, bu sefer maskelerini taktı ancak tartışma sona ermedi. Bunun üzerine şoför konuşup ikna ettiği çifti, Mahmutbey yolunda durdurduğu otobüsten indirdi. Şoförün konuşarak ikna ettiği çifti otobüsten indirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haberleri! OTOBÜSTE YOLCULAR ARASINDAKİ MASKE TARTIŞMASI KAMERADA
Son dakika haberleri! OTOBÜSTE YOLCULAR ARASINDAKİ MASKE TARTIŞMASI KAMERADA
Son dakika haberleri! OTOBÜSTE YOLCULAR ARASINDAKİ MASKE TARTIŞMASI KAMERADA
Son dakika haberleri! OTOBÜSTE YOLCULAR ARASINDAKİ MASKE TARTIŞMASI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Aliyev Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Diana Spencer Çağatay Akman Bülent Serttaş
Spor Diego Ali Koç Eda Erdem Burak Elmas Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! OTOBÜSTE YOLCULAR ARASINDAKİ MASKE TARTIŞMASI KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.07.2021 11:34:24. #1.13#

title