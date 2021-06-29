Son dakika haber | Osmaniye'de serinlemek için yangın söndürme havuzuna giren 2 çocuk boğuldu
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Son dakika haber | Osmaniye'de serinlemek için yangın söndürme havuzuna giren 2 çocuk boğuldu

Son dakika haber | Osmaniye'de serinlemek için yangın söndürme havuzuna giren 2 çocuk boğuldu
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Osmaniye'de yangın söndürme havuzuna giren 2 çocuk boğuldu.

Osmaniye'de yangın söndürme havuzuna giren 2 çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yarpuz köyü Türkü mevkisinde hayvan otlatan Mustafa İletmiş (16) ve Muhammet Ali Kırcılı (15), serinlemek için yangın söndürme havuzuna girdi.

Havuzdan çıkamayan çocukların sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen AFAD ekiplerine bağlı dalgıçlar, çocukların cesedini havuzdan çıkardı.

Yapılan incelemenin ardından çocukların cesetleri, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika haber | Osmaniye'de serinlemek için yangın söndürme havuzuna giren 2 çocuk boğuldu
Son dakika haber | Osmaniye'de serinlemek için yangın söndürme havuzuna giren 2 çocuk boğuldu
Son dakika haber | Osmaniye'de serinlemek için yangın söndürme havuzuna giren 2 çocuk boğuldu
Son dakika haber | Osmaniye'de serinlemek için yangın söndürme havuzuna giren 2 çocuk boğuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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