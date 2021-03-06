Son dakika... Ormanda cesedi bulunan inşaat işçisini, galerici öldürmüş

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ormanda cesedi bulunan inşaat işçisini, galerici öldürmüşANKARA'da, kaybolduktan 3 gün sonra ormanlık alanda cesedi bulunan inşaat işçisi Mehmet Kısa'nın (43), husumetlisi galerici Y.Y. tarafından tabanca ile öldürüldüğü ortaya çıktı.

Ormanda cesedi bulunan inşaat işçisini, galerici öldürmüş

ANKARA'da, kaybolduktan 3 gün sonra ormanlık alanda cesedi bulunan inşaat işçisi Mehmet Kısa'nın (43), husumetlisi galerici Y.Y. tarafından tabanca ile öldürüldüğü ortaya çıktı. Y.Y., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Dün akşam, Kahramankazan ilçesi Kılıçlarköyü Mahallesi, Bağlar mevkiindeki piknik alanına giden 3 kişi, ağaçların arasında hareketsiz yatan kişiyi görüp, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede öldüğü belirlenen kişinin, ailesinin 3 gün önce kayıp başvurusu yaptığı inşaat işçisi Mehmet Kısa olduğu belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Kısa'nın, Altındağ ilçesindeki evinden 3 gün önce sabah işe gitmek için ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmediği öğrenildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Jandarma, baş ve kasık bölgesinde 3 kurşun saptanan Kısa'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada Mehmet Kısa ile aralarında husumet bulunduğu belirlenen galerici Y.Y. gözaltına alındı. Evinde 1 ruhsatlı, 3 ruhsatsız tabanca bulunan Y.Y., jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Soruşturma sürdürülüyor.

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan POLAT