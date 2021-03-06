Son dakika... Ormanda cesedi bulunan inşaat işçisini, galerici öldürmüş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Ormanda cesedi bulunan inşaat işçisini, galerici öldürmüş

06.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:12
Son dakika... Ormanda cesedi bulunan inşaat işçisini, galerici öldürmüş

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ormanda cesedi bulunan inşaat işçisini, galerici öldürmüşANKARA'da, kaybolduktan 3 gün sonra ormanlık alanda cesedi bulunan inşaat işçisi Mehmet Kısa'nın (43), husumetlisi galerici Y.Y. tarafından tabanca ile öldürüldüğü ortaya çıktı.

Ormanda cesedi bulunan inşaat işçisini, galerici öldürmüş

ANKARA'da, kaybolduktan 3 gün sonra ormanlık alanda cesedi bulunan inşaat işçisi Mehmet Kısa'nın (43), husumetlisi galerici Y.Y. tarafından tabanca ile öldürüldüğü ortaya çıktı. Y.Y., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Dün akşam, Kahramankazan ilçesi Kılıçlarköyü Mahallesi, Bağlar mevkiindeki piknik alanına giden 3 kişi, ağaçların arasında hareketsiz yatan kişiyi görüp, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede öldüğü belirlenen kişinin, ailesinin 3 gün önce kayıp başvurusu yaptığı inşaat işçisi Mehmet Kısa olduğu belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Kısa'nın, Altındağ ilçesindeki evinden 3 gün önce sabah işe gitmek için ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmediği öğrenildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Jandarma, baş ve kasık bölgesinde 3 kurşun saptanan Kısa'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada Mehmet Kısa ile aralarında husumet bulunduğu belirlenen galerici Y.Y. gözaltına alındı. Evinde 1 ruhsatlı, 3 ruhsatsız tabanca bulunan Y.Y., jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Soruşturma sürdürülüyor.

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara),


Son dakika... Ormanda cesedi bulunan inşaat işçisini, galerici öldürmüş
Son dakika... Ormanda cesedi bulunan inşaat işçisini, galerici öldürmüş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan POLAT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Hakan Yılmaz Serdar Ortaç Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Erol Bulut Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Ormanda cesedi bulunan inşaat işçisini, galerici öldürmüş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 15:13:03. #1.15#
title