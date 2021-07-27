Son dakika haber | Ordu'daki silahlı çatışmada ölü sayısı 3'e çıktı

Gelen son dakika haberine göre Ordu'nun Akkuş ilçesinde iki grup arasında 2 gün önce çıkan ve olay günü 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmada bir kişi daha hastanede hayatını kaybetti.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde iki grup arasında 2 gün önce çıkan ve olay günü 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmada bir kişi daha hastanede hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Kargı Mahallesi'nde 25 Temmuz tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba olan iki grup arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada, bir tarafın silahla ateş etmesi sonucu Şahin Duman (70) ile oğlu Ömer Duman (28) hayatını kaybederken, Şakir, Sezer ve Emirhan Duman ise yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ile Tokat Erbaa ve çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alınmış, olayı gerçekleştiren Özgür ve Ali D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilmişti.

Hastanede tedavisi süren yaralılardan Şakir Duman'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenilirken, olayı gerçekleştirdiği iler sürülen Özdür ve Ali D. ise çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybedenler Şahin ve Ömer Duman ise bugün Kargı Mahallesi'nde toprağa verildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı