Son dakika haber... Ordu'da hastaneye giderken kaza yapan minibüs sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika haber... Ordu'da hastaneye giderken kaza yapan minibüs sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haber... Ordu'da hastaneye giderken kaza yapan minibüs sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Ordu'nun İkizce ilçesinde fındık bahçesine giren minibüsün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ordu'nun İkizce ilçesinde fındık bahçesine giren minibüsün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hasan Midilli (46) yönetimindeki 52 LG 551 plakalı minibüs, Kocaman mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak fındık bahçesine girdi.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi Fatma Midilli, Ünye ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hasan Midilli, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İkizce ilçesi Diyek Mahallesi'nin muhtarı olan Midilli'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle Ünye ilçesindeki hastaneye muayene olmaya gittiği, aracı kullanırken kalp krizi geçirmiş olabileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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