Son dakika haber | Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, kazada yaralandı
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Son dakika haber | Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, kazada yaralandı

Son dakika haberi... Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, kazada yaralandıHasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Kırıkkale'de geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı.

19.08.2020 17:07 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:12

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, kazada yaralandı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Kırıkkale'de geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Ankara'da yarın yapılacak toplantıya katılmak üzere şoförü Alparslan Dinç'in kullandığı 34 NZ 5252 plakalı otomobil ile yola çıktı. Güler'in içinde bulunduğu otomobil, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar köyü kavşağında, İbrahim Demirkan yönetimindeki 06 AK 8741 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Başkan Güler, sürücü Alparslan Dinç ile diğer otomobilde bulunan Fatmanur Demirkan yaralandı. Başkan Güler ile diğer yaralılar, haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Başkan Güler, şoförü ve diğer yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Başkan Güler, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir trafik kazası geçirdik. Sağlık durumum şu anda iyi. Arayan, soran, mesaj atan herkese teşekkürler" ifadesini kullandı.

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Son dakika haber | Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, kazada yaralandı

Kaynak: DHA

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