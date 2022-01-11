AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümüne ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümüne ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümüne ilişkin açıklama Açıklaması
AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gencecik bir insanın ölümü üzerinden kindar bir dille kavga, ideolojik hesaplaşma ve ayrışma üretenlerin yaptığı şey asla kabul edilemez ve ahlaki değildir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gencecik bir insanın ölümü üzerinden kindar bir dille kavga, ideolojik hesaplaşma ve ayrışma üretenlerin yaptığı şey asla kabul edilemez ve ahlaki değildir." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Enes Kara'nın hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Yüreğimiz yandı. Enes Kara kardeşimizin yakınlarının ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyoruz. Gencecik bir insanın ölümü üzerinden kindar bir dille kavga, ideolojik hesaplaşma ve ayrışma üretenlerin yaptığı şey asla kabul edilemez ve ahlaki değildir. Her ölüm insanı kendi ruhuyla yüzleştirmelidir. Bu büyük imtihandır. Hayatını kaybedenin acısı bizi buna götürmelidir. Ölüm üzerinden bile ayrışma üretenler, ideolojik egolarının kavgasını bir kenara bırakmalıdır."

Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili Ömer Çelik'ten açıklama: Bu olay üzerinden hesaplaşma ahlaki değil

Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili Ömer Çelik'ten açıklama: Bu olay üzerinden hesaplaşma ahlaki değil

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri

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