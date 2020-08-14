Son dakika haber! Of'ta sel ve heyelan: 1 ölü (6)
Son dakika haberine göre BAKAN SOYLU VE KARAİSMAİLOĞLU SEL BÖLGESİNDEİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, incelemelerde bulunmak üzere sel ve heyelanın vurduğu Trabzon'un Of ilçesine geldi.
14.08.2020 23:45 | Son Güncelleme: 15.08.2020 00:11
BAKAN SOYLU VE KARAİSMAİLOĞLU SEL BÖLGESİNDE
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, incelemelerde bulunmak üzere sel ve heyelanın vurduğu Trabzon'un Of ilçesine geldi. Of ve Hayrat ilçe kaymakamlıklarını ziyaret eden bakanlar, daha sonra Ballıca Mahallesi'ne geçti.
Tolga SAĞLAM-Nurullah CABRİ/TRABZON,
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Kaynak: DHA