Son dakika haber: Nallıhan Belediyesinin gezi teknesini Sarıyar Barajı gölüne indirildi

NALLIHAN, ANKARA (AA) - Nallıhan Belediyesi yeni aldığı gezi teknesini Sarıyar Barajı gölüne indirdi.

Belediye, ilçe genelinde alternatif turizmi geliştirmek üzere aldığı gezi teknesini Çayırhan Mahallesi sahilinde Sarıyar Barajı gölüne indirdi.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, "Juliopolis" adını verdikleri gezi teknesinin bölge turizmine katkı sağlayacağını söyledi.

Nallıhan ilçesinin doğal güzellikleri, yaylaları, gölleri ve barajları ile dikkat çektiğini anlatan Öntaş, "Bu teknemizle baraj göletinde tur yaptıracağız. Bu turlar sayesinde Juliopolis antik gezisi ve kuş cenneti gezileri de yapılabilecek." diye konuştu.

Bölge turizmine katkı vermesi için aldıkları gezi teknesini suya indirdiklerine değinen Öntaş, şunları kaydetti:

"Juliopolis adını verdiğimiz teknemiz, Çayırhan'dan Sarıyar'a kadar gidebilecek. Bu alan tam 80 kilometre. Böylece alternatif turizmi geliştirmeye çalışacağız. Doğa ve su turizmiyle tekne gezilerinde insanların bu güzelliği görmesine vesile olacağız."