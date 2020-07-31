Son dakika haber: Mut'ta protokol üyeleri ile vatandaşlar bayramlaştı Son dakika güncel haberi... Mut ilçesinde protokol üyeleri ile vatandaşlar, düzenlenen törenle bayramlaştı.

Mut ilçesinde protokol üyeleri ile vatandaşlar, düzenlenen törenle bayramlaştı.

Törene, Kaymakam Muammer Köken, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Köken, törende yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin simgesi olan bayramın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle buruk geçtiğini ifade etti.

Törene katılanların maske takıp sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü.

Kaynak: AA