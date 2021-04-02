Son dakika haber: Milletvekili Fırat, kazazedelerle ilgilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Milletvekili Fırat, kazazedelerle ilgilendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Milletvekili Fırat, kazazedelerle ilgilendi

Son dakika haberine göre AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, denk geldiği trafik kazasında kazazedelerle ilgilendi.

Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, denk geldiği trafik kazasında kazazedelerle ilgilendi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören babasını ziyarete giden Milletvekili İbrahim Halil Fırat, hastane kavşağında kazaya denk geldi. Yerde yatan yaralı ve araç içerisinde sıkışan yaralıyla yakından ilgilenen Milletvekili İbrahim Halil Fırat, sağlık görevlileri gelene kadar yaralıların başından ayrılmadı. - ADIYAMAN

Son dakika haber: Milletvekili Fırat, kazazedelerle ilgilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ali İhsan Yavuz Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Okay Yokuşlu İsmail Kartal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Milletvekili Fırat, kazazedelerle ilgilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 14:26:38. #1.14#
title