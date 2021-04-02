Son dakika haber: Milletvekili Fırat, kazazedelerle ilgilendi

Son dakika haberine göre AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, denk geldiği trafik kazasında kazazedelerle ilgilendi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, denk geldiği trafik kazasında kazazedelerle ilgilendi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören babasını ziyarete giden Milletvekili İbrahim Halil Fırat, hastane kavşağında kazaya denk geldi. Yerde yatan yaralı ve araç içerisinde sıkışan yaralıyla yakından ilgilenen Milletvekili İbrahim Halil Fırat, sağlık görevlileri gelene kadar yaralıların başından ayrılmadı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı