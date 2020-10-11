Mersin'de zaman ayarlı ses bombası patladı

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde boş bir arazide patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi elinden yaralandı. Yapılan incelemede, patlamaya önceden yerleştirilmiş zaman ayarlı bir ses bombasının neden olduğu öğrenildi.