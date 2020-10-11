Mersin'de zaman ayarlı ses bombası patladı
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Mersin'de zaman ayarlı ses bombası patladı

11.10.2020 16:32 | Son Güncelleme: 11.10.2020 17:14

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde boş bir arazide patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi elinden yaralandı. Yapılan incelemede, patlamaya önceden yerleştirilmiş zaman ayarlı bir ses bombasının neden olduğu öğrenildi.

Mersin'de, Güvenevler Mahallesindeki Forum AVM yakınındaki boş bir arazide patlama meydana geldi. Patlamada olay yerinden geçen bir kişi elinden yaralandı. Patlamaya önceden yerleştirilmiş zaman ayarlı ses bombasının neden olduğu belirlendi.

BİR VATANDAŞ ELİNDEN YARALANDI

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, patlamaya önceden yerleştirilmiş zaman ayarlı bir ses bombasının neden olduğu, patlama sırasında ortaya çıkan basınçla savrulan taş parçasının yoldan geçen vatandaşın eline çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Mersin'de zaman ayarlı ses bombası patladı
Mersin'de zaman ayarlı ses bombası patladı
Mersin'de zaman ayarlı ses bombası patladı
Mersin'de zaman ayarlı ses bombası patladı
Mersin'de zaman ayarlı ses bombası patladı
Mersin'de zaman ayarlı ses bombası patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ

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