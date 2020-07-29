Son dakika haber | Merada otlayan 3 büyükbaş zehirlendi Son dakika haberine göre ANTALYA'nın Alanya ilçesinde mera alanında otlayan 3 büyükbaş hayvan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlendi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde mera alanında otlayan 3 büyükbaş hayvan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlendi. Hayvan sahipleri jandarmaya başvurarak şikayetçi oldu. Olay sabah saatlerinde Alanya'nın Alacami Mahallesi'ne bağlı Baş Yayla'da meydana geldi. Hayvanlarını mera alanına bırakan Mustafa Özer, Emine Karaca ve Hasan Üye bir süre sonra hayvanlarının zehirlenerek telef edildiğini öğrendi. Hayvan sahipleri durumu jandarmaya bildirerek suç duyurusunda bulundu. 'BU 'BU MASUM HAYVANLARDAN NE İSTEDİLER ANLAMIŞ DEĞİLİM'Olayın anlaşılmasıyla duruma tepki veren Alacami Mahallesi Muhtarı Kerim Tekin, şüphelilerin bulunmasını istediklerini söylerken, "Bunu yapan insan olamaz. Vatandaşlarımızın 3 büyükbaş hayvanı zehirlenerek öldürmüştür. Bayram öncesi böyle bir olayın olması gerçekten üzücü ve canice bir davranış. Bu masum hayvanlardan ne istediler ben anlamış değilim, inşallah bu kişi bir an önce bulunur ve gereken cezayı alır" dedi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA