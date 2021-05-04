Meksika'da metro üst geçidi çöktü, tren raydan çıktı! Faciada 15 kişi öldü, 70 kişi yaralandı
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Meksika'da metro üst geçidi çöktü, tren raydan çıktı! Faciada 15 kişi öldü, 70 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Meksika'nın başkenti Meksiko'da demir yollarının bir kısmının çökmesiyle tren raydan çıktı. 15 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da üst geçit faciası yaşandı. Olivos Metro İstasyonu'nda demir yolunun bir kısmı henüz bilinmeyen bir sebeple çökmesiyle birlikte tren raydan çıktı.

Meksika'da üst geçit faciası: 15 ölü, 70 yaralı

15 ÖLÜ, 70 YARALI

Meksika İtfaiye Departmanı yerel medyaya verdiği açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre, 15 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandığını bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Meksika'da üst geçit faciası: 15 ölü, 70 yaralı

"YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞILIYOR"

Olay yerinde incelemelerde bulunan Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İtfaiyeciler, kamu güvenliği personeli yoğun şekilde çalışıyor. Kısa süre sonra daha fazla bilgi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Meksika'da metro üst geçidi çöktü, tren raydan çıktı! Faciada 15 kişi öldü, 70 kişi yaralandı

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı Olivos Metro İstasyonu'na yakın bir işletmeye ait güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Meksika'da metro üst geçidi çöktü, tren raydan çıktı! Faciada 15 kişi öldü, 70 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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