Son dakika haber: Marmara Adalar Belediyesi kendi elektriğini üretecek
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Son dakika haber: Marmara Adalar Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Gelen son dakika haberlerine göre Marmara Adalar Belediyesi ile bir enerji şirketi arasında imzalanan güneş enerjisi santrali (GES) sözleşmesiyle belediyenin kendi elektriğini üreteceği bildirildi.

Son dakika haber: Marmara Adalar Belediyesi kendi elektriğini üretecek
07.08.2020 18:15 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:15

Marmara Adalar Belediyesi ile bir enerji şirketi arasında imzalanan güneş enerjisi santrali (GES) sözleşmesiyle belediyenin kendi elektriğini üreteceği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekinlik Adası'nda yaklaşık 20 dönümlük alana yapılacak santralin ihalesini alan Göktekin Enerji ile sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "1.140.48 kwp kapasiteli 4 milyon 750 bin+KDV maliyete sahip güneş enerji santralinin 4 yılda kendini amorti edeceği öngörülmekte. Çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarının hayata entegre edilmesi, enerji verimliliği ve belediye gelirlerinin arttırılması amacıyla geliştirilmiş, tamamı Marmara Adalar Belediyesi bütçesine ait olan bu yatırım projesi ile kendi elektriğimizi üreteceğiz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

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