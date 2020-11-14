(ARŞİV) Mardin'in tanınmış Mevlithanı ve hafız Ali Demir Kovid-19'a yenik düştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

(ARŞİV) Mardin'in tanınmış Mevlithanı ve hafız Ali Demir Kovid-19'a yenik düştü

14.11.2020 14:11 | Son Güncelleme: 14.11.2020 16:47

Mardin'ın tanınmış mevlithanı ve halk arasında "Hafız Ali" olarak bilinen Ali Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti.

Mardin'ın tanınmış mevlithanı ve halk arasında "Hafız Ali" olarak bilinen Ali Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti.

Kentin tanınmış mevlithanı Demir, Kovid-19 tedavisi gördüğü Mardin Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Mevlithan Demir, sevenlerinin gözyaşları arasında Veydi Sımak Mezarlığında toprağa verildi.

6 aylıkken geçirdiği bir rahatsızlık sonucu gözlerini kaybeden Demir, tarihi Ulucami'de 12 yaşında Kuran-ı Kerim'i ezberleyerek hafız olmuş, 30 yıl aynı camide müezzinlik yapmıştı. Demir, emekli olduktan sonra da kentteki bütün mevlitlerin baş konuğuydu.

Namaz vakitlerinde gittiği her camidi gönüllü müezzinlik yapan ve halk arasında "Hafiz Ali" olarak tanınan Demir'in hayatı Aydınlı sınıf öğretmeni Egecan Aydın tarafından 6 yıllık bu çalışmayla yüksek lisans tezi ve belgesel olmuştu.

Egecan Aydın, tez ve belgesel çalışmalarında Demir'in hayatından çok fazla etkilediğini kaydederek, hayatını kaybeden Demir'e Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

(ARŞİV) Mardin'in tanınmış Mevlithanı ve hafız Ali Demir Kovid-19'a yenik düştü
(ARŞİV) Mardin'in tanınmış Mevlithanı ve hafız Ali Demir Kovid-19'a yenik düştü
(ARŞİV) Mardin'in tanınmış Mevlithanı ve hafız Ali Demir Kovid-19'a yenik düştü
(ARŞİV) Mardin'in tanınmış Mevlithanı ve hafız Ali Demir Kovid-19'a yenik düştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

İlgili Haberler

Kovid-19'a karşı yüzde 90 etkili aşı geliştiren BioNTech'in genel merkezi havadan görüntülendi
Kovid-19'a karşı yüzde 90 etkili aşı geliştiren BioNTech'in genel merkezi havadan görüntülendi
18 yaşındaki Tayfun, kan kanserine yenik düştü
18 yaşındaki Tayfun, kan kanserine yenik düştü
Vanlı gazeteci korona virüse yenik düştü
Vanlı gazeteci korona virüse yenik düştü
Haber Yorumları (1)
A: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum İlham Aliyev Meral Akşener Vladimir Putin
Magazin Şener Şen Özge Özder Burcu Esmersoy Caner Cindoruk
Spor Caner Erkin Domagoj Vida Gökhan Gönül Mehmet Topal Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kaza Medya Şişli Kasım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: (ARŞİV) Mardin'in tanınmış Mevlithanı ve hafız Ali Demir Kovid-19'a yenik düştü - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 16:47:27. #1.14#
title