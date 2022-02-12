Son dakika haberleri | Mardin'de ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Mardin'de ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Mardin'de ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberleri... - Mardin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

MARDİN (İHA) - - Mardin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünün tespit ettiği adrese yaptığı operasyonda, 2 adet ruhsatsız AK-47 kaleşnikof tüfek, 3 adet AK-47 şarjörü, 216 adet AK-47 fişeği, 230 adet 9milim fişek, 2 adet tabanca şarjörü ele geçirildiği bildirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

(Kübra Nur Atik/İHA)

Son dakika haberleri | Mardin'de ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ruhsatsız Silah, Mühimmat, Mardin, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title