Son dakika haber! Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

AA, Ali Yıldırım - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Son dakika haberleri: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı.

ALAŞEHİR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Soğuksu Mahallesi'nde anlaşmazlık içindeki Zafer P. (27) ile V.Ç. (20) arasında tartışma çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine V.Ç, tabancayla Zafer P'yi başından vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Zafer P'yi Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı Zafer P, buradaki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinden kaçan V.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son dakika haber! Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Son dakika haber! Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

AA / Ali Yıldırım - Güncel

Devlet Hastanesi, Münir Karaloğlu, Alaşehir, Manisa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title