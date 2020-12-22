Son dakika haberleri | Malatya İl Jandarma Komutanı İnce, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Son dakika haberleri | Malatya İl Jandarma Komutanı İnce, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

22.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:54

Son dakika haberlerine göre Malatya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İnce, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" başlıklı fotoğrafına oy veren İnce, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 Güzel Adam", sporda ise Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" başlıklı karesine oy verdi.

İnce, "6 Güzel Adam" başlıklı fotoğrafın 65 yaş ve üssü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasından sonra sokağa çıkışlarındaki yaşam sevinci ve mutluluklarının fotoğrafa yansıdığını belirtti.

Fotoğraflarda emeği geçen muhabir ile foto muhabirlerine teşekkür eden İnce, AA çalışanlarına başarı diledi.

Son dakika haberleri | Malatya İl Jandarma Komutanı İnce, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika haberleri | Malatya İl Jandarma Komutanı İnce, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika haberleri | Malatya İl Jandarma Komutanı İnce, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika haberleri | Malatya İl Jandarma Komutanı İnce, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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