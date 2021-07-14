Son dakika haber: Malatya'da zincirleme kaza: 7'si çocuk 12 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Malatya'da zincirleme kaza: 7'si çocuk 12 yaralı

Son dakika haber: Malatya'da zincirleme kaza: 7'si çocuk 12 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre MALATYA'da, 4 aracın çarpıştığı zincirleme kazada, 7'si çocuk 12 kişi yaralandı.

MALATYA'da, 4 aracın çarpıştığı zincirleme kazada, 7'si çocuk 12 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Sandıkkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı yöne giden servis minibüsü, hafif ticari araç, kamyonet ve otomobil çarpıştı. Zincirleme kazada araçlarda bulunan Sümerli A. (38), Halil A. (44), Yalçın A. (22), Hasibe Ş. (26), Fevzi A. (29), Berat Ş. (7), Abdulsamet A. (9), Medine A. (14), Hasan A. (15), Hüseyin A. (15), Yunus A. (8) ve Reyhan A. (6) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Son dakika haber: Malatya'da zincirleme kaza: 7'si çocuk 12 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

Son dakika: Bağcılar'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Son dakika: Bağcılar'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Kayıp 15 bin doları arama çalışmaları sürüyor! 1000 doları bulundu
Kayıp 15 bin doları arama çalışmaları sürüyor! 1000 doları bulundu
16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu
16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Tolga Akış Şevval Sam Ebru Gündeş
Spor Ali Koç Erol Bulut Salih Uçan Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Malatya'da zincirleme kaza: 7'si çocuk 12 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 12:19:45. #1.16#

title