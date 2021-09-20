Uyuşturucu operasyonu - Haberler
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Uyuşturucu operasyonu

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da düzenlenen operasyonda 44 kök kenevir bitkisi ile 250 gram esrar ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen operasyonda 44 kök kenevir bitkisi ile 250 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Yeşilyurt ilçesi Kuşdoğan Mahallesinde ikamet eden bir kişinin evinin bahçesinde kenevir bitkisi bulunduğu belirlendi.

Adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 44 kök kenevir bitkisi, 250 gram esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 26 adet av tüfeği kartuşu ele geçirdi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu operasyonu
AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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