Son dakika haber! Malatya'da polisten yılbaşı alarmı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Malatya'da polisten yılbaşı alarmı

Son dakika haber! Malatya'da polisten yılbaşı alarmı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Malatya'da polis yılbaşı öncesinde güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da polis yılbaşı öncesinde güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

Yeni yıla kısa bir süre kala vatandaşların yılbaşına huzurlu ve güvenli bir ortam içerisinde girmeleri için Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nce güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içerisinde geçirebilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kenttin giriş ve çıkış noktaları başta olmak üzere otogar, alışveriş merkezleri, metruk binalar, cadde, sokak, park ve bahçeler ile vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde denetimlerini arttırdı.

Ekiplerin yılbaşı süresince denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi. - MALATYA

Son dakika haber! Malatya'da polisten yılbaşı alarmı

Son dakika haber! Malatya'da polisten yılbaşı alarmı

Son dakika haber! Malatya'da polisten yılbaşı alarmı

Genç kadın uyuşturucu tedavisi sonrası hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırdı

Genç kadın uyuşturucu tedavisi sonrası hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırdı

 Hatalı sollama yapan kamyonet, 12 yaşındaki bisikletli çocuğun ölümüne neden oldu

Hatalı sollama yapan kamyonet, 12 yaşındaki bisikletli çocuğun ölümüne neden oldu

 Böylesine rastlanmadı! Kilimli hırsızı görenler gözlerine inanamadı

Böylesine rastlanmadı! Kilimli hırsızı görenler gözlerine inanamadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title