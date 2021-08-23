Son dakika haber... MALATYA'DA 11 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI
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Son dakika haber... MALATYA'DA 11 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... MALATYA'da, polis ekiplerince yol kontrolünde durdurulan otomobilde yapılan aramada, 11 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, polis ekiplerince yol kontrolünde durdurulan otomobilde yapılan aramada, 11 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Aramada, araca saklanmış 11 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Son dakika haber... MALATYA'DA 11 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI
Son dakika haber... MALATYA'DA 11 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI
Son dakika haber... MALATYA'DA 11 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI
Son dakika haber... MALATYA'DA 11 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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