Son dakika haberi! Domaniç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
05.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:12
Son dakika haberi: Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Muhacirler köyü yakınlarındaki karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ekibi sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit