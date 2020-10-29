Son dakika haber... Kütahya'da karantinaya alınan mahalle giriş-çıkışlara kapatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Kütahya'da karantinaya alınan mahalle giriş-çıkışlara kapatıldı

29.10.2020 02:34 | Son Güncelleme: 29.10.2020 02:38
Son dakika haber... Kütahya'da karantinaya alınan mahalle giriş-çıkışlara kapatıldı

Son dakika haberine göre KÜTAHYA'nın merkez İnköy Mahallesi'nde, artan koronavirüs vakalarının ardından alınan karantina uygulaması gece yarısı itibariyle başlatıldı.

KÜTAHYA'nın merkez İnköy Mahallesi'nde, artan koronavirüs vakalarının ardından alınan karantina uygulaması gece yarısı itibariyle başlatıldı. Jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkışları bariyerlerle kapattı.

Kütahya'nın İnköy Mahallesi'nde koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ali Çelik başkanlığında toplanarak 14 günlük karantina kararı aldı. Kurul kararında, "Covid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 14 gün süre ile Kütahya Merkez İlçe İnköy mahallesinde karantina uygulamasının başlatılmasına, karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının ve başka haneleri ziyaret etmelerinin yasaklanmasına karar verilmiştir" denildi.Karantina kararının gece yarısından itibaren başlamasıyla Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahalleye giriş yapılan yolları demir bariyerlerle kapattı. İnköy Mahallesi'nde ihtiyaçların Valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanacağını belirtildi.


Son dakika haber... Kütahya'da karantinaya alınan mahalle giriş-çıkışlara kapatıldı
Son dakika haber... Kütahya'da karantinaya alınan mahalle giriş-çıkışlara kapatıldı
Son dakika haber... Kütahya'da karantinaya alınan mahalle giriş-çıkışlara kapatıldı
Son dakika haber... Kütahya'da karantinaya alınan mahalle giriş-çıkışlara kapatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aslı Enver Işın Karaca Türkan Şoray Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Fatih Terim Eddie Newton Alper Ulusoy Sergen Yalçın
Daha Fazla Türk Kaza Fransa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Kütahya'da karantinaya alınan mahalle giriş-çıkışlara kapatıldı - Kütahya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 02:38:49. #1.15#
title