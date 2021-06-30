Son dakika haber! Kumluca'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Kumluca'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haber! Kumluca'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kumluca ilçesinin Adrasan Mahallesi'nde yol kenarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kumluca ilçesinin Adrasan Mahallesi'nde yol kenarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Adrasan Mahallesi Seylemit mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüme eğilimindeki yangına, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Büyükşehir Belediyesi Adrasan İtfaiye birimi müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, büyümeden söndürüldü.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması yaptığı bildirildi.

Son dakika haber! Kumluca'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika haber! Kumluca'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

KADIKÖY'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 1 ÖLÜ
KADIKÖY'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 1 ÖLÜ
Son dakika haberleri... Muğla'da yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haberleri... Muğla'da yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfü Türkkan Mustafa Varank Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Kumluca'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.06.2021 13:39:46. #1.13#

title