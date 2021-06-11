Son dakika haber: Kudüs'te İsrail mahkemesi önünde İsrail güçleri ve Filistinliler arasında arbede: 1 gözaltı, 2 yaralı

Gelen son dakika haberine göre - Kudüs'te İsrail mahkemesi önünde İsrail güçleri ve Filistinliler arasında arbede: 1 gözaltı, 2 yaralı İşgal altındaki Kudüs'te bulunan İsrail mahkemesinde Silvan Mahallesi'nde yaşayan 2 ailenin evinden çıkartılmasına ilişkin duruşması gerçekleştirilirken mahkeme önünde İsrail güçleri...

- Kudüs'te İsrail mahkemesi önünde İsrail güçleri ve Filistinliler arasında arbede: 1 gözaltı, 2 yaralı

KUDÜS - İşgal altındaki Kudüs'te bulunan İsrail mahkemesinde Silvan Mahallesi'nde yaşayan 2 ailenin evinden çıkartılmasına ilişkin duruşması gerçekleştirilirken mahkeme önünde İsrail güçleri ve Filistinliler arasında yaşanan arbedede 2 Filistinli yaralandı, bir Filistinli gözaltına alındı.

Kudüs'te bulunan Silvan Mahallesi'nde yaşayan 2 Filistinli ailenin evlerinden çıkarılması kararına ilişkin itiraz duruşması bugün İsrail mahkemesinde yapıldı. Duruşma devam ederken Silvan mahallesinde yaşayanlar da mahkeme önünde bir araya geldi. İsrail güçlerinin mahkeme önündeki Filistinlilere müdahale etmesi sonucu arbede yaşandı. İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 2 Filistinli yaralanırken, bir Filistinli de gözaltına alındı.

Mahkeme önünde tansiyon yükselirken İsrailli yetkililer, Filistinli ailenin itirazına ilişkin nihai karar için 8 Temmuz'a erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Jeries Bassier