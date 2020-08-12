Son dakika haber... KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAH OPERASYONU
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Son dakika haber... KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAH OPERASYONU

Son dakika haberi: KÜÇÜKÇEKMECE'de düzenlenen operasyonda kurusıkıdan bozma 21 silahla 23 adet fişek ele geçirildi.

12.08.2020 08:28 | Son Güncelleme: 12.08.2020 08:39

KÜÇÜKÇEKMECE'de düzenlenen operasyonda kurusıkıdan bozma 21 silahla 23 adet fişek ele geçirildi. S.S. ve İ.E. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; 10 Ağustosta Küçükçekmece'de operasyon düzenledi. Operasyonda 21 adet namlusu değiştirilerek orijinalliği bozulan "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" kapsamında tabanca ile 23 adet fişek ele geçirildi. S.S. ve İ.E. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika haber... KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAH OPERASYONU

Kaynak: DHA

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