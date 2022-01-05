Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de oto tamirhanesinde yangın - Haberler
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Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de oto tamirhanesinde yangın

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Küçükçekmece'deki oto tamirhanesinde LPG'li otomobildeki patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'deki oto tamirhanesinde LPG'li otomobildeki patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki 4 katlı binanın giriş katında faaliyet gösteren oto tamirhanesinde LPG'li bir araçta yapılan kaynak sırasında patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olayda, tamirhane ve araç kullanılamaz hale geldi, binanın dış cephesi ile iki otomobil de hasar gördü.

Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de oto tamirhanesinde yangın

Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de oto tamirhanesinde yangın

Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de oto tamirhanesinde yangın

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AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

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