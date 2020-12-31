Son dakika haber: Kovid-19'u yenen jandarma personellerinden immün plazma bağışı
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Son dakika haber: Kovid-19'u yenen jandarma personellerinden immün plazma bağışı

31.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:59
Son dakika haber: Kovid-19'u yenen jandarma personellerinden immün plazma bağışı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 5 jandarma personeli, "immün plazma" tedavisi için kan bağışında bulundu.

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 5 jandarma personeli, "immün plazma" tedavisi için kan bağışında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığında görevli 5 jandarma personelinin yapılan Kovid-19 test sonucu pozitif olduğu tespit edildi.

Jandarma personeline uygulanan 14 günlük izolasyon ve tedavinin ardından yapılan testlerinin sonuçları negatif oldu.

Bunun üzerine İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız öncülüğündeki 5 jandarma personeli, Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavisi süren hastalara umut olmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için immün plazma bağışında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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